Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых

Полиция возобновила поисковые мероприятия семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, из-за новых улик, сообщил ИА «Регнум» альпинист и спасатель Денис Киселев. Необычным выглядит тот факт, что новые данные появились спустя месяц после исчезновения семьи, отметил он.

Видимо, какая-то есть новая информация. То, чего мы не знаем, и вряд ли нам это хотят сказать, — сказано в публикации.

Как ранее рассказали правозащитники из организации «Альтернатива», вариант того, что Усольцевых похитили для использования в качестве рабов, маловероятен. В эту версию сложно поверить, так как речь идет о нескольких пропавших людях, а не об одном человеке, считают они.

Между тем председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев считает, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова.

До этого сообщалось, что место пропажи семьи Усольцевых в тайге привлечет множество туристов, поэтому людям нужно научиться правильно ходить в таежные походы. Глава Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров считает, что в рюкзаке всегда должна быть теплая одежда, еда и газовая горелка.