Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 04:44

Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых

Киселев: поиски Усольцевых возобновили из-за новых улик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция возобновила поисковые мероприятия семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, из-за новых улик, сообщил ИА «Регнум» альпинист и спасатель Денис Киселев. Необычным выглядит тот факт, что новые данные появились спустя месяц после исчезновения семьи, отметил он.

Видимо, какая-то есть новая информация. То, чего мы не знаем, и вряд ли нам это хотят сказать, — сказано в публикации.

Как ранее рассказали правозащитники из организации «Альтернатива», вариант того, что Усольцевых похитили для использования в качестве рабов, маловероятен. В эту версию сложно поверить, так как речь идет о нескольких пропавших людях, а не об одном человеке, считают они.

Между тем председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев считает, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова.

До этого сообщалось, что место пропажи семьи Усольцевых в тайге привлечет множество туристов, поэтому людям нужно научиться правильно ходить в таежные походы. Глава Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров считает, что в рюкзаке всегда должна быть теплая одежда, еда и газовая горелка.

пропавшие
Урал
семьи
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны
«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ
Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых
Врач раскрыла неприятную правду о чупа-чупсах
Студентку ждут два суда из-за исполнения песен иноагентов
Суд с Викторией Боней, брак по расчету: как живет невеста Лепса Аврора Киба
Россиянам раскрыли важнейший нюанс подготовки дачи к зиме
Суд вынес решение о взыскании 120 млн рублей с шоу «Малахов»
Зеленскому конец: США обвинили Киев в создании военной диктатуры
«Источник пушечного мяса»: в Херсоне стали бесследно пропадать мужчины
Юрист раскрыла, как вдовам военных отстоять имущество при оспаривании брака
Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет
Два аэропорта Северного Кавказа приостановили полеты
Приметы 21 октября: Трифон и Пелагея — Ознобица и подготовка к зиме
Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие
Слюсарь показал кадры последствий атаки ВСУ на Батайск
Ни дронов, ни «Фламинго»: российские «Герани» разносят в труху ВПК Украины
Юрист объяснил, кто ответит за ошибки ИИ при лечении больных
Невеста Лепса прокомментировала судебный иск Виктории Бони
Стало известно, что происходит в небе над Сочи и Нижним Новгородом
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.