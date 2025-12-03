Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 19:16

Популярный рок-музыкант пропал в Петербурге

Гитарист метал-группы Nerfreak пропал в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге пропал гитарист метал-хардкор-группы Nerfreak, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Как рассказали коллеги музыканта по имени Александр, он вышел из квартиры в районе Технологического института 27 ноября, не предупредив о своих планах даже брата, с которым живет.

Последний раз музыканта видели на следующий день, 28 ноября, у станции метро «Звездная» в торговом центре. После этого связь с ним прервалась: парень перестал выходить на связь в социальных сетях, а его телефон не отвечает.

Друзья по группе отмечают, что Александр никогда не пропадал раньше и не имел проблем с алкоголем. Поиски идут уже седьмые сутки. В Санкт-Петербург приехала мама гитариста из Тамбова. Близкие активно обращаются во все инстанции, готовят официальное заявление в правоохранительные органы и планируют привлечь к поискам волонтеров.

Ранее в Липецке возбудили уголовное дело после исчезновения 22-летней женщины и ее 10-месячной дочери. Молодая мать с ребенком покинула кризисный центр помощи 12 ноября, и их местонахождение до сих пор неизвестно.

