Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала В Липецке ищут женщину, ушедшую из кризисного центра вместе с младенцем

В Липецке возбудили уголовное дело после исчезновения 22-летней женщины и ее 10-месячной дочери, сообщает СУ СК по региону. Молодая мать с ребенком покинула кризисный центр помощи 12 ноября, и их местонахождение до сих пор неизвестно.

СО по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 22-летней жительницы Грязинского округа и ее 10-месячной дочери, — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина могла направиться в Воронежскую область к знакомым. Следователи изучают записи камер наблюдения и проводят оперативно-разыскные мероприятия.

В пресс-службе привели приметы пропавших: женщина среднего роста с темными глазами и волосами, в длинной юбке и утепленной куртке. Ребенок был в светлой шапке и теплой одежде.

