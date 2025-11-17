Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:52

Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала

В Липецке ищут женщину, ушедшую из кризисного центра вместе с младенцем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Липецке возбудили уголовное дело после исчезновения 22-летней женщины и ее 10-месячной дочери, сообщает СУ СК по региону. Молодая мать с ребенком покинула кризисный центр помощи 12 ноября, и их местонахождение до сих пор неизвестно.

СО по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 22-летней жительницы Грязинского округа и ее 10-месячной дочери, — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина могла направиться в Воронежскую область к знакомым. Следователи изучают записи камер наблюдения и проводят оперативно-разыскные мероприятия.

В пресс-службе привели приметы пропавших: женщина среднего роста с темными глазами и волосами, в длинной юбке и утепленной куртке. Ребенок был в светлой шапке и теплой одежде.

Ранее пятилетняя девочка выкинула младенца из окна с высоты четвертого этажа. Трагедия произошла в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. По предварительной информации, младенец не выжил после падения.

пропавшие люди
дети
женщины
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.