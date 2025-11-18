Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 09:05

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых вывело спасателей на пещеру

Спасатели в поисках Усольцевых обследовали пещеру под Красноярском

Поиски пропавшей семьи Усольцевых Поиски пропавшей семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom*
Пропавшую 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края семью Усольцевых искали в пещере глубиной 15 метров в четырех километрах от поселка Кутурчин, также спасатели изучили гроты, передает пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования региона «Спасатель». Следов таинственно исчезнувших людей не обнаружено.

В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота. Следов пребывания пропавших граждан в пещере не обнаружено. Сегодня поиски будут продолжены, — сказано в сообщении.

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход. Спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. Никаких следов обнаружено не было. До сих пор высказываются разные версии исчезновения семьи — от обыденных до фантастических.

До этого стало известно, что правоохранительные органы обнаружили 600 тыс. рублей в автомобиле Усольцевых. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски. По мнению организатора экстремальных походов по Сибири Алексея Тайганавта, деньги были оставлены в машине, потому что семья планировала вернуться.

Красноярский край
поиски
пропавшие люди
спасатели
