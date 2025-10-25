В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна

Пятилетняя девочка выкинула младенца из окна с высоты четвертого этажа в Татарстане, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Трагедия произошла в поселке Васильево Зеленодольского района.

На канале рассказали, что свидетелями сцены стали очевидцы. По предварительной информации, младенец не выжил после падения.

Ранее врачей роддома Новокузнецка обвинили в гибели недоношенного ребенка. По заявлению родственников роженицы, медицинский персонал допускал хамское поведение и профессиональные нарушения.

До этого мужчина и младенец погибли в ДТП ранним утром на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. За рулем Haval находилась женщина 1991 года рождения. Автомобиль влетел в столб, после чего съехал в кювет и перевернулся. Погибли мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения, водитель и шестилетний ребенок получили травмы.

Также несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.