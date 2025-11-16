Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 19:40

Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим

YouTube-блогера Доэрти задержали с амфетамином после вечеринки на яхте

Читайте нас в Дзен

Американского YouTube-блогера Джека Доэрти задержали в Майами по обвинению в хранении наркотиков, а именно амфетамина и марихуаны, передает The New York Post. В полицию он попал с вечеринки на яхте. После внесения залога в $3,5 тысячи (283 тысячи рублей) он отправился вести стрим.

Доэрти, у которого на YouTube более 15 млн подписчиков, также вменили сопротивление полиции. Полиция изъяла у него марихуану и амфетамин. Стрим он анонсировал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сразу после выхода из полиции.

Ранее суд в Московской области приговорил рэпера Obe 1 Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Музыкант будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По данным следствия, Вартиков оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в Подмосковье.

У актрисы Аглаи Тарасовой до этого обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. У звезды при себе был вейп с гашишным маслом. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

блогеры
наркотики
вечеринки
задержания
стримеры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.