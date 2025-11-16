Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим

Американского YouTube-блогера Джека Доэрти задержали в Майами по обвинению в хранении наркотиков, а именно амфетамина и марихуаны, передает The New York Post. В полицию он попал с вечеринки на яхте. После внесения залога в $3,5 тысячи (283 тысячи рублей) он отправился вести стрим.

Доэрти, у которого на YouTube более 15 млн подписчиков, также вменили сопротивление полиции. Полиция изъяла у него марихуану и амфетамин. Стрим он анонсировал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сразу после выхода из полиции.

Ранее суд в Московской области приговорил рэпера Obe 1 Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Музыкант будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По данным следствия, Вартиков оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в Подмосковье.

У актрисы Аглаи Тарасовой до этого обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. У звезды при себе был вейп с гашишным маслом. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.