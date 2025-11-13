Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет Гособвинение запросило 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe

Государственное обвинение запросило 11 лет лишения свободы для рэпера, известного под псевдонимом Obe 1 Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков), сообщает ТАСС. Музыкант является фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков.

Представитель прокуратуры потребовал приговорить рэпера к отбыванию наказания в колонии строгого режима. На рэпера возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и незаконное производство наркотиков. Правоохранительные органы задержали рэпера в марте 2025 года. По данным следствия, он оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в Подмосковье.

Вертиков частично признал вину в ходе допроса в суде и заявил, что действительно выращивал марихуану, и подробно объяснил, для чего он это делал. Однако исполнитель признал вину только в незаконной культивации и незаконном хранении, но не в покушении на сбыт.

Ранее актриса Аглая Тарасова признала в суде вину по делу о контрабанде наркотиков. В августе ее остановили в аэропорту 28 августа, когда она пыталась пройти таможенный контроль по прилете из Тель-Авива: Тарасову попросили показать багаж, в котором оказалась электронная сигарета с «содержимым темно-коричневого цвета». Экспертиза показала, что это был каннабис.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.