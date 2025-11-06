Российский рэпер частично признал вину в деле о наркотиках Рэпер Obe 1 Kanobe признался в культивации и хранении наркотиков

Рэп-исполнитель Никита Вартиков, известный под псевдонимом Obe 1 Kanobe, частично признал свою вину в суде по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса. Он согласен с обвинениями в культивации и хранении запрещенных веществ.

Собеседник агентства рассказал, что в ходе допроса в суде Вартиков заявил, что действительно выращивал марихуану, и подробно объяснил, для чего он это делал. Так, он признал вину в незаконной культивации и незаконном хранении, но не в покушении на сбыт.

До этого уголовное дело в отношении Вартикова поступило в один из судов Подмосковья для рассмотрения по существу. Правоохранительные органы задержали рэпера в марте 2025 года. По данным следствия, он оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире, расположенной в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области.

