05 ноября 2025 в 17:30

Аглая Тарасова приехала в суд вместе с матерью Ксенией Раппопорт

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, прибыла в Домодедовский суд Московской области на первое заседание, передает корреспондент NEWS.ru. Сообщается, что в зале суда находится и мать знаменитости актриса Ксения Раппопорт.

Она вместе с родительницей прибыла на черной машине марке BMW. За рулем находился водитель. Первой в здание вошла Раппопорт. Обе артистки прикрывали лица солнцезащитными очками. Примечательно, что на первое заседание, где Тарасовой выбирали меру пресечения, Раппопорт не явилась. Посетить дочь она решила лишь спустя четыре дня.

В среду, 5 ноября, в суде подмосковного Домодедово состоится первое заседание по делу о контрабанде наркотиков. На прошлой неделе знаменитости продлили запрет на совершение определенных действий до 24 января.

Ранее актрису задержали в аэропорту после прилета из Тель-Авива. Она попыталась пройти таможенный контроль, однако сотрудники попросили показать багаж. Внутри нашли электронную сигарету с подозрительным содержимым. Специалисты провели экспертизу и установили, что в устройстве находилось масло каннабиса.

До этого стало известно, что Тарасова признала в суде вину по делу о контрабанде наркотиков. Актриса пообещала дать подробный комментарий в ходе судебного заседания.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

