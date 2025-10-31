Аглаю Тарасову отправят в тюрьму? Решение суда, реакция Раппопорт

Домодедовский городской суд вынес решение по делу актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной ранее с наркотиками в аэропорту Домодедово. Что об этом известно, ее отправили в тюрьму?

За что задержана Тарасова

Сообщается, что суд продлил для Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она будет действовать вплоть до 24 января.

По решению суда актрисе запретили покидать дом в ночное время (с 00:00 до 06:00 мск), пользоваться телефоном и общаться со свидетелями по делу. Кроме того, кинозвезду обязали по первому требованию приходить к следователю.

В четверг, 30 октября, также стало известно, что расследование уголовного дела Тарасовой завершилось, его направили в суд для рассмотрения по существу.

31-летнюю Аглаю остановили в аэропорту 28 августа, когда она пыталась пройти таможенный контроль по прилете из Тель-Авива: Тарасову попросили показать багаж, в котором оказалась электронная сигарета с «содержимым темно-коричневого цвета». Экспертиза показала, что это было масло каннабиса массой 0,38 грамма. В Израиле употребление такого рода наркотика частично легализовано. В России это запрещено и карается законом. Против актрисы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ).

«Сам факт ввоза наркотического вещества в Российскую Федерацию без разрешения образует состав контрабанды наркотических средств. В зависимости от количества ввезенного будут различаться санкции за нарушение. Так, за сам факт ввоза даже в микроскопическом размере идет наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. В случае если там значительный размер, наказание — лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей», — говорил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин.

Аглая Тарасова Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как Тарасова проводит время под домашним арестом

Как писал NEWS.ru, домашний арест Тарасова проводит в своей элитной квартире в центре Москвы. По данным СМИ, три года назад актриса взяла в ипотеку «трешку» на Малой Никитской площадью 139 квадратных метров. Цена квартиры в таком доме — около 125 млн рублей. Отмечалось, что Аглая платит по ипотеке за квартиру по 1 млн рублей каждый месяц.

Также известно, что из-за домашнего ареста Тарасова накопила долг в размере 30 тысяч рублей за коммунальные услуги. Источник утверждает, что актриса игнорирует счета.

Telegram-каналы писали, что в сентябре Аглаю навестила ее мать, актриса Ксения Раппопорт, осудившая СВО. Предположительно, она около трех часов находилась в квартире дочери, после чего быстро покинула подъезд и уехала на черном «Мерседесе».

Канал также писал, что Тарасова не выходила из дома четверо суток после заседания суда, а все необходимое ей доставлял помощник. При этом по решению суда покидать жилье ей запрещено только ночью.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

