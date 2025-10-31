Магнитные бури сегодня, 31 октября: что завтра, головные боли, депрессия

Магнитные бури сегодня, 31 октября: что завтра, головные боли, депрессия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 31 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, что нельзя делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 31 октября и 1 ноября

В пятницу, 31 октября, согласно прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии, однако, как ожидалось, между 03:00 и 12:00 мск возможны геомагнитные возмущения — в этот промежуток Кр-индекс, по прогностическим моделям, мог превысить четыре единицы.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель находился в районе четырех единиц и выше с начала суток, а после 09:00 мск стал постепенно снижаться.

На Солнце произошла одна новая вспышка, она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 0,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 29%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 31%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 31 октября, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу, 1 октября, по прогнозу астрономов ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 7%; Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается во вторник, 7 ноября, утверждает my-calend. Ее сила составит пять баллов.

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — предупредил портал.

Что нельзя делать во время бури

Во время магнитных бурь рекомендуется отказаться от вредных привычек — курения, чрезмерного употребления кофе и сладкого, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова.

«Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — добавила медик.

Кроме того, следует отказаться от физических нагрузок, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также отметил важность отслеживания артериального давления.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

Как бури влияют на человека

Здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период геомагнитных возбуждений, однако людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует проявить осторожность, заявила профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — заявила она.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 октября: где сбои в РФ

Погода в Москве в пятницу, 31 октября: ждать рекордные ливни и заморозки?

Наступление ВС РФ на Харьков 31 октября: войска заблокировали в Купянске