Магнитные бури сегодня, 30 октября: что завтра, слабость, раздражительность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 30 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 30 и 31 октября

В четверг, 30 октября, согласно прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в возмущенном состоянии — как ожидалось, Кр-индекс зафиксируется в районе четырех-пяти единиц в период с 00:00 до 12:00 мск, после пойдет на спад, а далее — около 18:00 мск — вернется к прежним значениям.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель в начале суток находился в прогнозируемом диапазоне, однако после 12:00 мск ожидаемый спад геомагнитной активности не состоялся.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 20%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 55%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4,33)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. По данным за 48 часов, индекс солнечной активности упал до нуля. В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии обратили внимание, что это произошло впервые с начала года.

«Это означает, что за двое суток (48 часов) на обращенной к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки. События на обратной стороне не учитываются в каталогах солнечных вспышек, так как не могут быть достоверно измерены», — отметили специалисты.

По словам астрономов ИКИ РАН, с начала года Солнце подает противоречивые сигналы: периоды сильных вспышек, продолжающихся неделю и более, за один-два дня сменяются «мертвыми сезонами», которые, в свою очередь, также могут продолжаться неделями.

«Высокая динамика наблюдается и в глобальных индексах солнечного цикла, пляшущих в течение года то вверх, то вниз и не позволяющих пока достоверно выявить текущие тренды. Все это позволяет существовать самым разным прогнозам, в том числе о возможности возвращения звезды к пиковым значениям активности прошлого года», — добавили специалисты.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 30 октября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

По прогнозу ИКИ РАН, в пятницу, 31 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 31%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

Как бури влияют на человека

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков обратил внимание, что колебания геомагнитного поля Земли могут серьезно влиять на здоровье, например провоцировать обострение таких болезней, как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <…> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — подчеркнул он.

По словам терапевта Анны Лупач, в период геомагнитных колебаний могут проявляться следующие недомогания: повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Она добавила, что нередко подобные симптомы испытывают люди с хроническими заболеваниями.

Лупач рекомендовала метеозависимым оставаться дома при изменениях погоды. Она посоветовала проконсультироваться со специалистами, чтобы подобрать таблетки «первой помощи». Людям, зависящим от погоды, все лекарства нужно принимать по расписанию.

Как утверждает терапевт, при борьбе с метеозависимостью также действенны принципы здорового образа жизни, поэтому необходимо пить больше чистой воды, спать не менее семи-восьми часов в сутки, избегать стрессов, правильно питаться и заниматься спортом.

