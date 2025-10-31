Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 октября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 31 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 31 октября

По последним данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», сообщения о сбоях мобильного интернета поступают из множества регионов. Как утверждают абоненты, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Первым по числу обращений оказался оператор МТС. Жалобы поступают из Свердловской области — 38%, Москвы — 15%, Краснодарского края — 8%, Санкт-Петербурга, Ростовской области — по 5%, Башкирии — 4%, Татарстана, Саратовской, Челябинской областей — по 3%, Сахалина, Тюмени, Кабардино-Балкарии, Хабаровского, Приморского краев, Московской, Амурской, Курганской областей — по 2%, Иркутской области, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа — по 1%.

Сообщения о сбоях мобильного интернета поступают и от абонентов других операторов. Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Иркутской, Московской, Волгоградской, Новосибирской областях, Хабаровском крае.

Почему не работает мобильный интернет 31 октября

Ограничения работы мобильного интернета или падение качества сигнала сети могут наблюдаться в условиях угрозы атаки БПЛА. Власти российских регионов зачастую предупреждают о возможных ограничениях.

Так, вечером 30 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об угрозе атаки беспилотников.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

По словам главы Тюменской области Александра Моора, ограничения мобильного интернета являются новой реальностью, с которой жителям России придется мириться. По его словам, решения о таких ограничениях принимаются федеральными органами безопасности и их необходимо принять как данность.

ВС РФ Фото: МО РФ

В Кремле отметили, что меры полностью оправданны в условиях угрозы атаки БПЛА.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Системы ПВО сбили за ночь 130 беспилотников ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны России. 21 БПЛА уничтожили в Воронежской области, 14 — в Белгородской и 10 — в Брянской. По девять БПЛА нейтрализовали в Орловской, Тамбовской и Тульской областях, по шесть — в Липецкой и Ярославской областях. Пять дронов уничтожили в Ростовской области, четыре — в Волгоградской, три — в Калужской, два — в Рязанской и один — в Московском регионе.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов заявил, что ранее атаки БПЛА были сосредоточены в основном на приграничных районах, а дроны двигались по заранее спланированному маршруту или управлялись по короткому аналоговому видеолинку. Летом 2024-го, продолжил эксперт, на фронте стали применяться беспилотники с LTE-модулями, а к весне 2025-го операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи. Поэтому и возникла необходимость ограничивать работу мобильного интернета.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — считает Белов.

Читайте также:

Подземный город ВСУ и атака на ТЭЦ в Орле: новости СВО к утру 31 октября

Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября