Более 100 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах

Системы ПВО сбили за ночь 130 беспилотников ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 31.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 октября до 08:00 мск 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 21 беспилотник был сбит в Воронежской области, 14 — в Белгородской области и 10 — в Брянской области. По девять БПЛА нейтрализовали в Орловской, Тамбовской и Тульской областях, по шесть — в Липецкой и Ярославской областях. Пять дронов уничтожили в Ростовской области, четыре — в Волгоградской области, три — в Калужской области, два — в Рязанской области и один — в Московском регионе.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники в регионе. Атаки были зафиксированы в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. По данным властей, разрушений и пострадавших нет.