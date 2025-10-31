Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 06:21

ПВО сбила несколько дронов в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО перехватили и сбили беспилотники над Ростовской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Атаки были зафиксированы в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА минувшей ночью в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, — сказано в публикации.

По данным местных властей, разрушений и пострадавших на земле нет. Ситуация находится под контролем, службы работают в штатном режиме.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в России уничтожила 100 БПЛА в ночь на 29 октября. ВСУ атаковали 13 областей страны, в том числе Московский регион.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в Выгоничском районе Брянской области украинский дрон попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что погибла местная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.

Юрий Слюсарь
БПЛА
Ростовская область
ПВО
