Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября

Российские войска продолжили сжимать кольцо окружения вокруг Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, зона контроля была расширена в северной и юго-восточной частях города. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 31 октября?

Российские войска сжимают кольцо окружения вокруг Димитрова

«Подразделения <…> группировки войск „Центр“ продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко продолжают освобождать один дом за другим. Тактическое положение российских войск на этом направлении улучшается день ото дня.

В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском

Вооруженные силы России пресекли попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ. Всего было зафиксировано девять случаев в северном и северо-западном направлениях, уточнили в ведомстве.

«Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск „Центр“ срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР», — рассказали в Минобороны.

Также российские бойцы пресекли попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ в районе населенного пункта Гришино. Операторы БПЛА РФ поддерживают штурмовиков в ликвидации украинских военных, которые не захотели сложить оружие и сдаться в плен.

ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Гуляйполе

Российские военные расширили плацдарм для наступления на город Гуляйполе, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ постепенно берут «ленточку» под контроль. В Минобороны эти данные не комментировали.

«Группировка „Восток“ продолжает брать под контроль „ленточку“ между двумя областями. В перспективе с этого плацдарма можно будет ударить по Гуляйполю», — уточнил военкор.

Такой комментарий он дал на фоне освобождения Садового в Харьковской области и Красногорского в Запорожье. Коц добавил, что последнее село расположено в Гуляйпольском районе. В Красногорском проживает около 25 человек. Село находится на границе Днепропетровской области в километре к северо-западу от уже освобожденного Привольного.

Спецназ «Центра» уничтожил склад ВСУ

Операторы ударных дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили склад с БПЛА формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы разведчики обнаружили склад БПЛА формирований ВСУ и незамедлительно передали координаты цели операторам ударных дронов, которые при помощи FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, уничтожив оборудование вместе с расчетами БПЛА ВСУ», — сказали в ведомстве.

