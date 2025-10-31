Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 06:01

Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские войска продолжили сжимать кольцо окружения вокруг Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, зона контроля была расширена в северной и юго-восточной частях города. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 31 октября?

Российские войска сжимают кольцо окружения вокруг Димитрова

«Подразделения <…> группировки войск „Центр“ продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко продолжают освобождать один дом за другим. Тактическое положение российских войск на этом направлении улучшается день ото дня.

В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском

Вооруженные силы России пресекли попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ. Всего было зафиксировано девять случаев в северном и северо-западном направлениях, уточнили в ведомстве.

«Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск „Центр“ срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР», — рассказали в Минобороны.

Также российские бойцы пресекли попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ в районе населенного пункта Гришино. Операторы БПЛА РФ поддерживают штурмовиков в ликвидации украинских военных, которые не захотели сложить оружие и сдаться в плен.

ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Гуляйполе

Российские военные расширили плацдарм для наступления на город Гуляйполе, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ постепенно берут «ленточку» под контроль. В Минобороны эти данные не комментировали.

«Группировка „Восток“ продолжает брать под контроль „ленточку“ между двумя областями. В перспективе с этого плацдарма можно будет ударить по Гуляйполю», — уточнил военкор.

Такой комментарий он дал на фоне освобождения Садового в Харьковской области и Красногорского в Запорожье. Коц добавил, что последнее село расположено в Гуляйпольском районе. В Красногорском проживает около 25 человек. Село находится на границе Днепропетровской области в километре к северо-западу от уже освобожденного Привольного.

Спецназ «Центра» уничтожил склад ВСУ

Операторы ударных дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили склад с БПЛА формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы разведчики обнаружили склад БПЛА формирований ВСУ и незамедлительно передали координаты цели операторам ударных дронов, которые при помощи FPV-дронов нанесли несколько точных ударов, уничтожив оборудование вместе с расчетами БПЛА ВСУ», — сказали в ведомстве.

Читайте также:

Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие

Россия готова на перемирие? Что сказали в Минобороны, Покровск и Купянск

Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ

ВСУ
СВО
ВС РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
В школьную программу средних классов захотели вернуть один предмет
В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
Сын Медведева высказался о расстрелах за коррупцию
Вкусный и полезный осенний завтрак! Пшенная каша с тыквой на молоке
Около 10 взрывов прогремело ночью в двух российских городах
Банки стали внезапно менять условия кредитов без предупреждения
В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине
Трамп с женой устроили Хэллоуин в Белом доме
В Госдуме предложили установить «рыбный четверг»
Ветеринар рассказал, как отучить кошку рыться в домашних цветах
Украина рискует остаться без денег до прихода весны
Каллас потеряла позиции после конфликта с фон дер Ляйен
Стало известно, можно ли наказать владельца собаки за громкий лай питомца
В Москве арестовали общественного деятеля по делу о торговле детьми
ПВО сбила несколько дронов в Ростовской области
ВСУ попытались атаковать инфраструктуру вблизи Владимира
К чему снятся котята: толкования, которые удивят вас
Военэксперт рассказал о «подземном городе» ВСУ в Константиновке
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.