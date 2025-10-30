«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом

Российские войска продолжили сжимать кольцо окружения вокруг Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, зона контроля была расширена в северной и юго-восточной частях города.

Подразделения <…> группировки войск «Центр» продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на красноармейском направлении специальной военной операции, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что бойцы пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко продолжают освобождать один дом за другим. Тактическое положение российских войск на этом направлении улучшается день ото дня.

Ранее в Минобороны сообщали, что президент России Владимир Путин приказал обеспечить свободный проезд иностранных журналистов в районы, где ВСУ находятся в окружении, включая Красноармейск, Димитров и Купянск. По сообщению ведомства, ВС России готовы на 5-6 часов приостановить боевые действия для создания безопасных коридоров, чтобы журналисты могли работать в зоне конфликта.