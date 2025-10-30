В Минобороны заявили о готовности прекратить боевые действия на 5-6 часов

Президент России Владимир Путин приказал обеспечить свободный проезд иностранных журналистов в районы, где ВСУ находятся в окружении, включая Красноармейск, Димитров и Купянск, передает Минобороны России. По сообщению ведомства, ВС России готовы на 5-6 часов приостановить боевые действия для создания безопасных коридоров, чтобы журналисты могли работать в зоне конфликта.

Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что для журналистов будут организованы специальные коридоры для въезда и выезда. При этом обе стороны должны гарантировать безопасность как для представителей СМИ, так и для российских военных.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы России готовы доставить представителей СМИ в заранее определенные места, чтобы украинские военные могли их встретить. Президент подчеркнул, что самое важное — это предотвратить возможные провокации со стороны Украины.