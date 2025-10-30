Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:30

В Минобороны заявили о готовности прекратить боевые действия на 5-6 часов

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин приказал обеспечить свободный проезд иностранных журналистов в районы, где ВСУ находятся в окружении, включая Красноармейск, Димитров и Купянск, передает Минобороны России. По сообщению ведомства, ВС России готовы на 5-6 часов приостановить боевые действия для создания безопасных коридоров, чтобы журналисты могли работать в зоне конфликта.

Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что для журналистов будут организованы специальные коридоры для въезда и выезда. При этом обе стороны должны гарантировать безопасность как для представителей СМИ, так и для российских военных.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы России готовы доставить представителей СМИ в заранее определенные места, чтобы украинские военные могли их встретить. Президент подчеркнул, что самое важное — это предотвратить возможные провокации со стороны Украины.

Минобороны РФ
СМИ
прекращение огня
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какой совет Жулин дал Валиевой после решения суда в Швейцарии
Захарова пообещала ЕС жесткое наказание за «грабеж» российских активов
В Госдуме оценили реакцию в мире на испытания «Буревестника» и «Посейдона»
Володин призвал сделать рубль «как при царе»
Экономист объяснила, что такое цифровой рубль
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.