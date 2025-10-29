Путин заявил о готовности ВС России приостановить бои Путин: ВС РФ готовы приостановить бои в зоне СВО, пока там находятся журналисты

Российская армия готова приостановить боевые действия в зоне СВО, где окружен противник, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в госпитале имени Мандрыка. Глава государства уточнил, что пауза продлится до тех пор, пока там будут находиться представители СМИ.

Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, с тем чтобы группа журналистов могла зайти в эти населенные пункты — посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти, — отметил российский лидер.

Путин добавил, что ВС России готовы подвести представителей СМИ в определенные точки, чтобы ВСУ их приняли. По словам президента, самое главное заключается в том, чтобы избежать провокаций с украинской стороны.

Ранее стало известно, что глава государства привез в столичный госпиталь иконы, которые ему подарили бойцы СВО на день рождения. Путин встретился с ранеными военными в среду, 29 октября. Президент рассказывал, как образа помогли защитить военных от пуль противника на поле боя.