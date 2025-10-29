Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:53

Путин заявил о готовности ВС России приостановить бои

Путин: ВС РФ готовы приостановить бои в зоне СВО, пока там находятся журналисты

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российская армия готова приостановить боевые действия в зоне СВО, где окружен противник, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в госпитале имени Мандрыка. Глава государства уточнил, что пауза продлится до тех пор, пока там будут находиться представители СМИ.

Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, с тем чтобы группа журналистов могла зайти в эти населенные пункты — посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти, — отметил российский лидер.

Путин добавил, что ВС России готовы подвести представителей СМИ в определенные точки, чтобы ВСУ их приняли. По словам президента, самое главное заключается в том, чтобы избежать провокаций с украинской стороны.

Ранее стало известно, что глава государства привез в столичный госпиталь иконы, которые ему подарили бойцы СВО на день рождения. Путин встретился с ранеными военными в среду, 29 октября. Президент рассказывал, как образа помогли защитить военных от пуль противника на поле боя.

Владимир Путин
СВО
журналисты
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушедший из России гигант авторынка провел встречу с местными дилерами
Белый дом приказал использовать на учениях настоящие бомбы ради Трампа
В Госдуме назвали разительное отличие между Путиным и Зеленским
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.