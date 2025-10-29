Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:35

Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Президент России Владимир Путин привез в столичный госпиталь имени Мандрыка иконы, которые ранее были подарены ему бойцами СВО на день рождения, передает ТАСС. В среду, 29 октября, в учреждении проходит встреча российского лидера с ранеными военными.

До этого Путин делился историей подарка. Он отмечал, что, по словам военных, образа помогли защитить их от вражеских пуль во время боевых действий.

Ранее в Казанский собор в Санкт-Петербурге доставили икону с шевронами бойцов СВО к трехлетней годовщине начала спецоперации. Вокруг образа размещены нашивки военных с религиозными надписями, такими как «Георгий Победоносец хранит Россию», «Чаю воскресения мертвых», «Бесогон» и другими.

До этого депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в зоне СВО необходимо увеличить количество священнослужителей. По его словам, бойцы ВС РФ должны иметь возможность укрепить свою веру. Парламентарий также уточнил, что с начала СВО в зоне боевых действий побывали около тысячи священников.

СВО
иконы
Владимир Путин
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушедший из России гигант авторынка провел встречу с местными дилерами
Белый дом приказал использовать на учениях настоящие бомбы ради Трампа
В Госдуме назвали разительное отличие между Путиным и Зеленским
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.