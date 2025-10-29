Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО

Президент России Владимир Путин привез в столичный госпиталь имени Мандрыка иконы, которые ранее были подарены ему бойцами СВО на день рождения, передает ТАСС. В среду, 29 октября, в учреждении проходит встреча российского лидера с ранеными военными.

До этого Путин делился историей подарка. Он отмечал, что, по словам военных, образа помогли защитить их от вражеских пуль во время боевых действий.

Ранее в Казанский собор в Санкт-Петербурге доставили икону с шевронами бойцов СВО к трехлетней годовщине начала спецоперации. Вокруг образа размещены нашивки военных с религиозными надписями, такими как «Георгий Победоносец хранит Россию», «Чаю воскресения мертвых», «Бесогон» и другими.

До этого депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в зоне СВО необходимо увеличить количество священнослужителей. По его словам, бойцы ВС РФ должны иметь возможность укрепить свою веру. Парламентарий также уточнил, что с начала СВО в зоне боевых действий побывали около тысячи священников.