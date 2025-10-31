Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 05:45

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 31 октября

В результате отражения воздушной атаки в Орле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию ТЭЦ, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оперативно выполнили переключение на резервные линии электропередачи. Пострадавших нет.

«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб», — сказано в публикации.

Дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

Над территориями Воронежской и Белгородской областей было уничтожено по пять беспилотников, в Курской области — два. Помимо этого, в Калужской и Тульской областях сбили еще по одному БПЛА.

Также ВСУ дронами-камикадзе атаковали фермы компании «Мираторг» в селе Хоромное Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, пострадал сотрудник компании.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ „Мираторг“ в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков беспилотников работали экстренные службы.

Telegram-канал SHOT писал, что над Борисоглебском Воронежской области прогремела серия мощных взрывов. Канал отмечал работу систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По данным SHOT, было зафиксировано от пяти до восьми хлопков. Канал добавил, что воздушная тревога в регионе была объявлена в связи с угрозой удара беспилотников.

Кроме того, на территории Татарстана и в Самарской области был объявлен режим повышенной готовности, сообщалось в приложении МЧС России.

Также угроза непосредственной атаки беспилотных летательных аппаратов действовала в Богучарском районе Воронежской области.

При этом в селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области мужчина получил осколочные ранения от взрыва FPV-дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также в Грайворонском округе женщина была госпитализирована с баротравмой после атаки беспилотника.

«В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны. <…> Женщина с баротравмой госпитализирована в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сказано в публикации.

Читайте также:

Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие

Россия готова на перемирие? Что сказали в Минобороны, Покровск и Купянск

Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ

ВСУ
СВО
атаки
Россия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Психолог нашла причину постоянной усталости россиян
Мать пропавшего в Босфоре пловца считает, что он еще жив
Полеты через ярославский аэропорт прекратились
К чему снится умерший родственник, который зовет за собой: значение сна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в конце 2025 года
МРОТ в России может увеличиться почти в два раза
Психолог раскрыла причину спонтанных покупок
Резяпов призвал СК России разобраться в деле обманутого бойца СВО
Трамп усомнился в вопросе ужесточения санкций против России
Звезда «Иллюзии обмана» подарит один свой орган незнакомцу
Составлен список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд
Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера в Москве принес извинения
Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.