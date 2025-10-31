Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 31 октября

В результате отражения воздушной атаки в Орле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию ТЭЦ, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. Он отметил, что специалисты оперативно выполнили переключение на резервные линии электропередачи. Пострадавших нет.

«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб», — сказано в публикации.

Дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

Над территориями Воронежской и Белгородской областей было уничтожено по пять беспилотников, в Курской области — два. Помимо этого, в Калужской и Тульской областях сбили еще по одному БПЛА.

Также ВСУ дронами-камикадзе атаковали фермы компании «Мираторг» в селе Хоромное Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, пострадал сотрудник компании.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ „Мираторг“ в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков беспилотников работали экстренные службы.

Telegram-канал SHOT писал, что над Борисоглебском Воронежской области прогремела серия мощных взрывов. Канал отмечал работу систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По данным SHOT, было зафиксировано от пяти до восьми хлопков. Канал добавил, что воздушная тревога в регионе была объявлена в связи с угрозой удара беспилотников.

Кроме того, на территории Татарстана и в Самарской области был объявлен режим повышенной готовности, сообщалось в приложении МЧС России.

Также угроза непосредственной атаки беспилотных летательных аппаратов действовала в Богучарском районе Воронежской области.

При этом в селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области мужчина получил осколочные ранения от взрыва FPV-дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также в Грайворонском округе женщина была госпитализирована с баротравмой после атаки беспилотника.

«В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны. <…> Женщина с баротравмой госпитализирована в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сказано в публикации.

