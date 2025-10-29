Два мирных жителя пострадали от взрыва FPV-дрона Гладков: два мирных жителя пострадали от атак дронов ВСУ в Белгородской области

В селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области мужчина получил осколочные ранения от взрыва FPV-дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Так же в Грайворонском округе женщина была госпитализирована с баротравмой после атаки беспилотника.

В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны. <...> Женщина с баротравмой госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, — сказано в публикации.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно преследовал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. По словам Гладкова, чиновница и водитель успели покинуть транспортное средство непосредственно перед атакой, в результате которой машина полностью сгорела.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов, а на месте происшествия работали оперативные службы.