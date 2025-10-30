Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 03:12

Очевидцы сообщили о восьми прогремевших над Воронежской областью взрывах

SHOT: около восьми взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT передает, что над Борисоглебском Воронежской области прогремела серия мощных взрывов. Канал отмечает работу систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По данным канала, было зафиксировано от пяти до восьми хлопков. SHOT добавил, что воздушная тревога в регионе была объявлена в связи с угрозой удара беспилотников.

Ранее в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также сообщалось, что на Украине объявляли угрозу дальней баллистики из-за возможного запуска российской ракеты «Орешник». Граждан призвали немедленно отправиться в укрытия. МО РФ информацию не комментировало.

До этого в селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области мужчина получил осколочные ранения от взрыва FPV-дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также в Грайворонском округе женщина была госпитализирована с баротравмой после атаки беспилотника.

