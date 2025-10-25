Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 октября 2025 в 09:05

«Ударила баллистика»: на Украине заявили о серии мощных взрывов в Киеве

«Страна»: ночью в Киеве прогремела серия взрывов на левом берегу Днепра

Фото: Социальные сети

В Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, по левому берегу Днепра был произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар.

Ночью по левому берегу Киева ударила баллистика. Был мощный взрыв и пожар, — говорится в материале.

Вместе с тем киевские власти заявляют о повреждениях инфраструктуры в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Авторы пишут, что известно об ударах по Киевскому радиозаводу, Заводу железобетонных конструкций им. Ковальской и ТЭЦ-6.

До этого на Украине объявили угрозу дальней баллистики. По данным местных источников, речь могла идти о возможном запуске российской ракеты «Орешник». В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на регион, из-за падения обломков одного из них разгорелся пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская в Николаевском районе. По его словам, возгорание оперативно удалось ликвидировать. Глава региона отметил, что в Светлоярском районе области беспилотник повредил частное жилое строение. По его информации, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

