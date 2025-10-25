Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 07:14

Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Волгоградскую область

Бочаров: падение БПЛА вызвало пожар на территории подстанции ЛЭП под Волгоградом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, из-за падения обломков одного из них разгорелся пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская в Николаевском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, возгорание оперативно удалось ликвидировать.

Отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами, — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в Светлоярском районе области беспилотник повредил частное жилое строение. По его информации, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы российской противовоздушной обороны на подлете к столице сбили еще пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. О том, какого типа были эти дроны и где именно их уничтожили, градоначальник не сообщил. На месте падения БПЛА работают представители профильных служб.

Россия
Волгоградская область
Андрей Бочаров
атаки ВСУ
беспилотники
