ПВО отбила серию атак дронов ВСУ на Москву Собянин: еще пять дронов ВСУ сбили на подлете к Москве

Силами российской противовоздушной обороны на подлете к Москве сбито еще пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, проинформировал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. О том, какого типа были эти дроны и где именно их уничтожили, градоначальник не сообщил. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил Собянин.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО уничтожили в Тосненском и Киришском районах несколько дронов ВСУ. Сколько было сбито БПЛА, он не уточнил. Минобороны России эти сведения не комментировало.

До этого стало известно, что в ночь на 25 октября пресс-служба Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга объявила об угрозе атаки дронов ВСУ. Жителей города и его гостей призвали покинуть улицы, открытые пространства и ожидать сигнала «Отбой воздушной атаки».