25 октября 2025 в 04:18

ПВО отбила серию атак дронов ВСУ на Москву

Собянин: еще пять дронов ВСУ сбили на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силами российской противовоздушной обороны на подлете к Москве сбито еще пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, проинформировал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. О том, какого типа были эти дроны и где именно их уничтожили, градоначальник не сообщил. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,добавил Собянин.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО уничтожили в Тосненском и Киришском районах несколько дронов ВСУ. Сколько было сбито БПЛА, он не уточнил. Минобороны России эти сведения не комментировало.

До этого стало известно, что в ночь на 25 октября пресс-служба Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга объявила об угрозе атаки дронов ВСУ. Жителей города и его гостей призвали покинуть улицы, открытые пространства и ожидать сигнала «Отбой воздушной атаки».

Москва
Собянин
ПВО
дроны
