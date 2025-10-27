Москву попытались атаковать беспилотниками Собянин: два беспилотника сбиты силами ПВО на подлете к Москве

Силами российской ПВО сбиты два вражеских беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что сейчас на местах падения обломков работают специалисты.

Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

До этого стало известно, что ВСУ вновь попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища. По обнародованным данным, атака велась беспилотниками типа «Дартс».

Днем 26 октября силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.

