Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 17:00

ВСУ попытались атаковать три российских региона

Минобороны России: силы ПВО за пять часов ликвидировали 26 украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. Атаки велись в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени. По данным ведомства, 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно.

Перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны, по 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, семь — над акваторией Черного моря, по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

Утром 24 октября стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

ПВО
Минобороны РФ
БПЛА
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции отвергли идею открыть участок полиции в стенах Лувра
В Приамурье ловушки с воробьями для ужина иностранцев попали на видео
Счастливая Кэти Перри появилась на публике с экс-премьером Канады
Звезда «Ворониных» похвасталась завидной способностью
В МВД рассказали о росте числа пострадавших от киберпреступников детей
«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград
Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне
Три десятка футбольных фанатов увезли в полицию после драки
Секрет идеального сала в рассоле: тает во рту и хранится месяцами
В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса для психики
Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин
В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника
В Польше узнали, как далеко Зеленский готов зайти с затягиванием мира
Поезд ВСУ с техникой загорелся после мощного удара ВС России
Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА
ВСУ вновь атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым
Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной
Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.