ВСУ попытались атаковать три российских региона

Силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. Атаки велись в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени. По данным ведомства, 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно.

Перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны, по 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, семь — над акваторией Черного моря, по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

Утром 24 октября стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.