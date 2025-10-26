ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 82 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, семь — над акваторией Черного моря, по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили три БПЛА над территорией Ростовской области, два БПЛА над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву. По одному беспилотнику сбили над Курской и Липецкой областями.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 октября ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями. Еще по девять сбили в Белгородской области и Московском регионе, сказано в сообщении.