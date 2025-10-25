Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 09:29

ВСУ ночью атаковали 14 российских регионов

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 121 украинский БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 11 БПЛА в Смоленской области, по девять — в Белгородской области и Московском регионе, по восемь беспилотников сбили над Воронежской и Ленинградской областями. Еще по два БПЛА уничтожили в Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях, по одному — в Тверской и Тульской, отметили в министерстве.

Утром 24 октября пресс-служба Минобороны информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

