20 октября 2025 в 09:44

Собянин раскрыл, сколько средств выделят на развитие транспорта в 2026 году

Собянин: около 1,3 трлн рублей выделят на развитие транспорта Москвы в 2026 году

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 1,3 трлн рублей выделят на развитие транспорта Москвы в 2026 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что ключевая задача городского правительства — создание самой удобной для москвичей транспортной системы.

Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 трлн рублей, — написал Собянин.

Мэр отметил, что в ближайшие три года планируется 13 станций метро. Речь идет о Рублево-Архангельской линии, первом участке Бирюлевской ветки, а также станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии. Наряду с этим, будут открыты южный участок Троицкой линии, станции «Достоевская» и «Южный порт» на Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиях соответственно.

Собянин добавил, что новые маршруты появятся в рамках Центрального транспортного узла. Также будут закуплены новые поезда метро, электробусы, трамваи и электроскутеры.

Ранее на Московском центральном кольце прошел тестовый запуск отечественного электропоезда «Ласточка» с оборудованием для максимального уровня автономности. По словам замдиректора Санкт-Петербургского филиала АО «НИИАС» Павла Попова, это фундамент для создания безопасной и эффективной транспортной системы будущего.

