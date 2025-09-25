На МЦК прошел тестовый запуск российского электропоезда без машиниста

Машинист в кабине во время демонстрационной поездки на отечественном электропоезде «Ласточка» на МЦК

На МЦК прошел тестовый запуск отечественного электропоезда «Ласточка» с оборудованием для максимального уровня автономности, сообщает корреспондент NEWS.ru. Также ожидается отработка нестандартной технической ситуации с ребенком в коляске. По словам замдиректора Санкт-Петербургского филиала АО «НИИАС» Павла Попова, это фундамент для создания безопасной и эффективной транспортной системы будущего.

Данный проект — это результат многолетней работы по созданию полностью отечественных технологий для автономного движения. Мы не только достигаем уровня беспилотного управления, но и создаем интеллектуальные системы, превосходящие возможности человека в части обнаружения препятствий на больших дистанциях, — отметил он.

