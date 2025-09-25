Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:34

На МЦК прошел тестовый запуск российского электропоезда без машиниста

На МЦК в тестовом режиме запустили автономную российскую «Ласточку»

Машинист в кабине во время демонстрационной поездки на отечественном электропоезде «Ласточка» на МЦК Машинист в кабине во время демонстрационной поездки на отечественном электропоезде «Ласточка» на МЦК Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На МЦК прошел тестовый запуск отечественного электропоезда «Ласточка» с оборудованием для максимального уровня автономности, сообщает корреспондент NEWS.ru. Также ожидается отработка нестандартной технической ситуации с ребенком в коляске. По словам замдиректора Санкт-Петербургского филиала АО «НИИАС» Павла Попова, это фундамент для создания безопасной и эффективной транспортной системы будущего.

Данный проект — это результат многолетней работы по созданию полностью отечественных технологий для автономного движения. Мы не только достигаем уровня беспилотного управления, но и создаем интеллектуальные системы, превосходящие возможности человека в части обнаружения препятствий на больших дистанциях, — отметил он.

1 октября состоится форум «Цифровая транспортация» — крупнейшее мероприятие в России в сфере цифровизации транспорта и логистики. Главная тема форума — «Цифровая трансформация России: от импортозамещения к уникальным решениям».

Ранее сообщалось, что в Москве строится крупнейший в городе вокзал «Серп и молот». Мэр города Сергей Собянин отметил, что транспортный хаб создается практически с нуля: обновляются платформы, реконструируется подземный переход под железнодорожными путями, также устанавливаются лифты для маломобильных граждан.

