15 сентября 2025 в 13:40

Собянин заявил о строительстве крупнейшего в Москве транспортного хаба

Собянин: в Москве строится крупнейший в городе вокзал «Серп и молот»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве строится крупнейший в городе вокзал «Серп и молот», заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, транспортный хаб создается практически с нуля: обновляются платформы, реконструируется подземный переход под железнодорожными путями, также устанавливаются лифты для маломобильных граждан.

Городской вокзал строится практически с нуля — на месте устаревших платформ будет новое пространство, отвечающее самым современным требованиям комфорта, — написал Собянин.

Мэр отметил, что городской вокзал соединит удобными пересадками станции метро «Площадь Ильича», «Римская», МЦД-2 и МЦД-4 и наземный транспорт. Градоначальник добавил, что благодаря новому хабу у более чем 200 тысяч жителей близлежащих районов появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии метро в Москве в День города. Церемония прошла при участии мэра Сергея Собянина во время посещения Национального космического центра. С открытием новых станций завершен первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 км. Теперь в ее состав входят 11 станций, включая «Вавиловскую», «Академическую», «Крымскую» и «ЗИЛ».

