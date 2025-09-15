Собянин заявил о строительстве крупнейшего в Москве транспортного хаба Собянин: в Москве строится крупнейший в городе вокзал «Серп и молот»

В Москве строится крупнейший в городе вокзал «Серп и молот», заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, транспортный хаб создается практически с нуля: обновляются платформы, реконструируется подземный переход под железнодорожными путями, также устанавливаются лифты для маломобильных граждан.

Городской вокзал строится практически с нуля — на месте устаревших платформ будет новое пространство, отвечающее самым современным требованиям комфорта, — написал Собянин.

Мэр отметил, что городской вокзал соединит удобными пересадками станции метро «Площадь Ильича», «Римская», МЦД-2 и МЦД-4 и наземный транспорт. Градоначальник добавил, что благодаря новому хабу у более чем 200 тысяч жителей близлежащих районов появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок.

