26 октября 2025 в 12:00

Над двумя российскими регионами перехватили 18 дронов ВСУ

МО: 18 дронов ВСУ уничтожили над Белгородской и Брянской областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородской и Брянской областями перехватили 18 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Противник пытался атаковать российские регионы утром 26 октября.

В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских БПЛА самолетного типа: 17 – над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области, — сказано в сообщении.

За ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного море. По 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, семь — над акваторией Черного моря, по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

Ранее стало известно, что мать и дочь погибли, а один житель Ясиноватой в ДНР получил ранения после удара ВСУ. Врио главы Ясиноватского округа Александр Пеняев рассказал, что атака велась около 03:00 мск. Также украинские солдаты уничтожили дом и серьезно повредили 11 частных домостроений.

