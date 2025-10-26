Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:39

Мать и дочь погибли после атаки ВСУ на российский город

Две жительницы Ясиноватой погибли из-за удара ВСУ по ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать и дочь погибли, один житель Ясиноватой (ДНР) получил ранения после удара ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Ясиноватского округа Александр Пеняев. По его словам, атака велась около 03:00. Также украинские солдаты уничтожили дом и серьезно повредили 11 частных домостроений.

Но самое страшное — в очередной раз пострадали люди, беззащитные мирные жители. От удара врага погибли два человека — мама и дочь, один человек тяжело ранен, — отметил он.

До этого стало известно о более 10 мощных взрывах, прогремевших над Тульской областью. По словам местных жителей, они проснулись от многочисленных взрывов около 05:00. Яркие вспышки были замечены в небе над Ленинским районом и Заречьем.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 октября ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями. Еще по девять сбили в Белгородской области и Московском регионе, сказано в сообщении.

