26 октября 2025 в 07:17

Стало известно о ликвидации 26 украинских БПЛА над российским регионом

Губернатор Миляев: силы ПВО уничтожили 26 беспилотников над Тульской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения ПВО уничтожили 26 беспилотников над Тульской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, за медицинской помощью никто не обращался. Министерство обороны РФ эти сведения не комментировало.

Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили 26 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — сказано в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщил о более 10 мощных взрывах, прогремевших над Тульской областью. По предварительной информации, над регионом работала ПВО. По словам местных жителей, они проснулись от многочисленных взрывов около 5:00. Яркие вспышки были замечены в небе над Ленинским районом и Заречьем, сказано в материале.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы. Какого типа был дрон и в каком районе его уничтожили, он не сообщил.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 октября ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 20 и 19 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Волгоградской областей соответственно, по 17 и 12 — над Брянской и Калужской областями. Еще по девять сбили в Белгородской области и Московском регионе, сказано в сообщении.

