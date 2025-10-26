Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 05:16

На подлете к Москве сбит дрон ВСУ

Собянин: ПВО уничтожила летевший на Москву БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы, проинформировал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Какого типа был дрон и в каком районе его уничтожили, он не сообщил. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее появилась информация, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские СМИ предположили, что объекты подверглись ударами ракетой «Орешник», запущенной с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Позже стало известно, что российские военные уничтожили в общей сложности 121 украинский БПЛА над территорией России, включая 17 дронов над Брянской областью и девять — над Московским регионом. В ведомстве отметили, что ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах.

Москва
дроны
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки тысяч жителей Валенсии вышли на протестную акцию
К чему снится бывший партнер спустя долгое время: разгадка сна
Ржавый, Башка, ботан: как сейчас живут звезды «Даешь молодежь»
Россиянам рассказали, что делать при отсутствии освещения во дворе
В Госдуме призвали жестко ответить на удар по белгородской дамбе
Смертельное ДТП произошло в центре Хабаровска
На подлете к Москве сбит дрон ВСУ
День Иверской иконы: когда отмечают в 2025 году, обычаи, запреты
Назван способ увеличить фиксированную выплату к пенсии на 50%
«Ашан» представил яркого персонажа для нового торгового направления
Раскрыты огромные новогодние гонорары самых популярных артистов России
Перечислены категории россиян, которым положена субсидия на покупку жилья
Провоцируют рак и диабет: врач назвала самые опасные магазинные продукты
Украине предсказали энергетическую катастрофу грядущей зимой
Внутренний кризис, измены Дакоте, двое детей: как живет Влад Соколовский
Канада одни действием спровоцировала США на повышение пошлин
Раскрыты масштабы расследования дела об ограблении Лувра
Пирог с яблоками: простой рецепт, с которым справится даже ребенок
Овечкин установил уникальное достижение для игроков из России
Титульный бой на турнире UFC экстренно остановили из-за ужасной травмы
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.