На подлете к Москве сбит дрон ВСУ Собянин: ПВО уничтожила летевший на Москву БПЛА

Силами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы, проинформировал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Какого типа был дрон и в каком районе его уничтожили, он не сообщил. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее появилась информация, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские СМИ предположили, что объекты подверглись ударами ракетой «Орешник», запущенной с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Позже стало известно, что российские военные уничтожили в общей сложности 121 украинский БПЛА над территорией России, включая 17 дронов над Брянской областью и девять — над Московским регионом. В ведомстве отметили, что ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах.