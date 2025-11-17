Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нападение крупных беспородных собак на школьников попало на видео

Стая собак напала на иркутских школьников

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Стая крупных беспородных собак напала на школьников в Иркутске, однако несовершеннолетним удалось от них отбиться, передает Telegram-канал Babr Mash. По словам жителей Октябрьского района, на территории Татарского кладбища поселились 10–13 дворняг. Инцидент произошел в минувшие выходные около СОШ № 39.

В материале сказано, что в прошлом году службы по отлову бездомных животных игнорировали подобные жалобы, пока видео и фото не попали в СМИ. В настоящее время местные жители просят огородить кладбище и изолировать псов, чтобы те не разгуливали по округе и не нападали на людей. Прокуратура начала проверку по данному факту. Также было возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось, что дикий кабан ворвался на территорию школы в Приморье. На опубликованных кадрах охранник общеобразовательного учреждения пытается прогнать животное. Инцидент произошел в селе Милоградово. В материале сказано, что ученикам запретили выходить на улицу. После столкновения с охранником кабан убежал обратно в лес.

