Нападение крупных беспородных собак на школьников попало на видео

Стая крупных беспородных собак напала на школьников в Иркутске, однако несовершеннолетним удалось от них отбиться, передает Telegram-канал Babr Mash. По словам жителей Октябрьского района, на территории Татарского кладбища поселились 10–13 дворняг. Инцидент произошел в минувшие выходные около СОШ № 39.

В материале сказано, что в прошлом году службы по отлову бездомных животных игнорировали подобные жалобы, пока видео и фото не попали в СМИ. В настоящее время местные жители просят огородить кладбище и изолировать псов, чтобы те не разгуливали по округе и не нападали на людей. Прокуратура начала проверку по данному факту. Также было возбуждено уголовное дело о халатности.

