Орнитолог рассказала, как правильно подкармливать птиц в морозы

В холодное время года мелких птиц рекомендуется подкармливать нежареными подсолнечными семечками, заявила «Вечерней Москве» орнитолог Елена Чернова. В качестве лакомства для пернатых подойдут сушеные ягоды, несоленое сало и кусочки сливочного масла.

Крайне важно не оставлять кормушку пустой, особенно в период сильных морозов, подчеркнула Чернова. Дело в том, что пернатые летят в надежде подкрепиться именно туда, где наверняка будет пища. Если корма там не найдется, у птиц может не хватить сил на дальнейшие поиски, предупредила специалист.

Она добавила, что птиц нельзя кормить соленой едой и хлебом. В случае с последним пернатые тратят на переваривание мучного слишком много ресурсов организма. Пользы от такой подкормки для них не будет.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что кормушка для птиц, размещенная на балконе, должна быть защищена от дождя. По его словам, конструкцию также необходимо сделать устойчивой.