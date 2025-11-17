Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:59

Орнитолог рассказала, как правильно подкармливать птиц в морозы

Орнитолог Чернова посоветовала кормить птиц нежареными подсолнечными семечками

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В холодное время года мелких птиц рекомендуется подкармливать нежареными подсолнечными семечками, заявила «Вечерней Москве» орнитолог Елена Чернова. В качестве лакомства для пернатых подойдут сушеные ягоды, несоленое сало и кусочки сливочного масла.

Крайне важно не оставлять кормушку пустой, особенно в период сильных морозов, подчеркнула Чернова. Дело в том, что пернатые летят в надежде подкрепиться именно туда, где наверняка будет пища. Если корма там не найдется, у птиц может не хватить сил на дальнейшие поиски, предупредила специалист.

Она добавила, что птиц нельзя кормить соленой едой и хлебом. В случае с последним пернатые тратят на переваривание мучного слишком много ресурсов организма. Пользы от такой подкормки для них не будет.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что кормушка для птиц, размещенная на балконе, должна быть защищена от дождя. По его словам, конструкцию также необходимо сделать устойчивой.

орнитологи
птицы
животные
природа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудница ювелирного магазина «вынесла» украшения и сдала их в ломбард
Большой столб черного дыма появился над центром Москвы
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывшего главврача Центра гигиены приговорили к 14 годам из-за взяток
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Российские солдаты освободили три населенных пункта
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.