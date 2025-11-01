Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:05

Россиянам раскрыли, как правильно установить кормушку для птиц

Эксперт по ЖКХ Бондарь: кормушка для птиц должна быть защищена от дождя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кормушка для птиц, размещенная на балконе, должна быть защищена от дождя, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, конструкция также должна быть устойчивой и удобной.

Конечно, россияне могут установить кормушку для птиц на балконе или окне. Это не только разрешено, но и является прекрасным способом поддержать птиц, особенно зимой, когда им трудно найти пищу. Кормушка должна быть прочной, удобной для пернатых и защищать корм от осадков. Лучший вариант — модели с крышей и бортиками, чтобы еда не высыпалась. Для крепления можно использовать присоски, кронштейны или специальные держатели. Важно, чтобы конструкция была надежно закреплена, — поделился Бондарь.

Он подчеркнул, что в России нет законов, запрещающих установку кормушек. Однако, по мнению Бондаря, такая инициатива должна быть продуманной, чтобы не беспокоить соседей и соблюдать меры безопасности. Эксперт пояснил, что птицы могут шуметь или пачкать карнизы и подоконники.

Уход за кормушкой тоже важен. Корм нужно обновлять ежедневно, особенно в холодное время года, когда птицы зависят от помощи людей. Мыть кормушку рекомендуется раз в две недели, очищая ее от остатков корма и мусора. Для дезинфекции подойдет раствор хлорки, но после этого конструкцию нужно тщательно ополоснуть и высушить, — добавил Бондарь.

Орнитолог Никита Чернецов порекомендовал делать кормушки для мелких птиц в форме домика с небольшим окошком. По его словам, это защитит корм от голубей и кошек.

россияне
советы
лайфхаки
общество
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
