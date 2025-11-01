Россиянам раскрыли, как правильно установить кормушку для птиц Эксперт по ЖКХ Бондарь: кормушка для птиц должна быть защищена от дождя

Кормушка для птиц, размещенная на балконе, должна быть защищена от дождя, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, конструкция также должна быть устойчивой и удобной.

Конечно, россияне могут установить кормушку для птиц на балконе или окне. Это не только разрешено, но и является прекрасным способом поддержать птиц, особенно зимой, когда им трудно найти пищу. Кормушка должна быть прочной, удобной для пернатых и защищать корм от осадков. Лучший вариант — модели с крышей и бортиками, чтобы еда не высыпалась. Для крепления можно использовать присоски, кронштейны или специальные держатели. Важно, чтобы конструкция была надежно закреплена, — поделился Бондарь.

Он подчеркнул, что в России нет законов, запрещающих установку кормушек. Однако, по мнению Бондаря, такая инициатива должна быть продуманной, чтобы не беспокоить соседей и соблюдать меры безопасности. Эксперт пояснил, что птицы могут шуметь или пачкать карнизы и подоконники.

Уход за кормушкой тоже важен. Корм нужно обновлять ежедневно, особенно в холодное время года, когда птицы зависят от помощи людей. Мыть кормушку рекомендуется раз в две недели, очищая ее от остатков корма и мусора. Для дезинфекции подойдет раствор хлорки, но после этого конструкцию нужно тщательно ополоснуть и высушить, — добавил Бондарь.

Орнитолог Никита Чернецов порекомендовал делать кормушки для мелких птиц в форме домика с небольшим окошком. По его словам, это защитит корм от голубей и кошек.