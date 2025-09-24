Орнитолог рассказал, как лучше изготовить кормушку для маленьких птиц Орнитолог Чернецов: лучше сделать кормушку для маленьких птиц в виде домика

Лучше всего изготовить кормушку для маленьких птиц в виде домика с небольшим окошком, заявил РИАМО орнитолог Никита Чернецов. Так туда не смогут забраться голуби или кошки. Он отметил, что в целом строгих критериев по созданию кормушек нет.

Сделайте такую, чтобы туда было не пролезть голубю. Это в случае, если ваша задача — покормить маленьких птичек. Потому что, конечно, голуби эти семечки тоже захотят поесть. Лучше всего подойдет форма домика, чтобы туда синица могла пролезть, — предложил Чернецов.

Он уточнил, что домик для мелких птиц лучше повесить на дерево. В противном случае, если оставить кормушку на земле или пеньке, ее могут опустошить другие животные.

Ранее орнитолог Анна Уфимцева заявила, что подбирать птенцов-слетков, которые только учатся летать, категорически нельзя. Она предупредила, что из-за такого излишнего человеческого сострадания птицы в конечном итоге погибают.