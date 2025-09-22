Россиян призвали не подбирать выпавших из гнезд птенцов Орнитолог Уфимцева: нельзя подбирать птенцов-слетков в лесах и парках

Подбирать в парках и лесах птенцов-слетков, которые только учатся летать, категорически нельзя, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на орнитолога Анну Уфимцеву. Она предупредила, что из-за такого излишнего человеческого сострадания птицы в конечном итоге погибают.

Спасти вы птицу не сможете, навредить легко, даже если прошли всего лишь сутки. После вашего дома он в природу не полетит, не сумеет выжить — поэтому перестаньте наносить добро! Все, кто их взял «спасти», — бегом несите обратно в парк или лес, — призвала Уфимцева.

Орнитолог посоветовала не вмешиваться в природный процесс в большинстве случаев и проходить мимо птенцов. По ее мнению, максимум, что можно сделать — отнести птицу подальше от опасной дороги. В случае, если у птенца есть явные признаки травмы, его нужно сфотографировать и обратиться в специальные службы.

