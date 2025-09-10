Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:19

Орнитолог рассказал, чем обернулось изменение климата для птиц

Орнитолог Чернецов: птицы стали прилетать с зимовок раньше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Птицы стали мигрировать раньше из-за потепления на Земле, заявил директор Зоологического института РАН орнитолог Никита Чернецов. По его словам, которые передает LIFE.ru, мягкая зима и ускорение наступления весны в России привели к тому, что птицы стали прилетать с юга раньше и улетать позже.

В связи с изменением климата во многих регионах Земли зима стала более мягкой и весна стала наступать раньше. Это так не везде, но в северо-западном регионе России это очень заметно. В связи с этим птицы стали прилетать раньше, в среднем, все существенно раньше, — заявил он.

Ранее орнитолог Евгений Коблик предупредил, что голуби являются распространителями опасных для человека заболеваний, в том числе орнитоза и птичьего гриппа. По его словам, их не следует кормить даже в парковых зонах.

птицы
орнитологи
климат
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция поймала хранившего дома арсенал подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.