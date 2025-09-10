Орнитолог рассказал, чем обернулось изменение климата для птиц

Птицы стали мигрировать раньше из-за потепления на Земле, заявил директор Зоологического института РАН орнитолог Никита Чернецов. По его словам, которые передает LIFE.ru, мягкая зима и ускорение наступления весны в России привели к тому, что птицы стали прилетать с юга раньше и улетать позже.

В связи с изменением климата во многих регионах Земли зима стала более мягкой и весна стала наступать раньше. Это так не везде, но в северо-западном регионе России это очень заметно. В связи с этим птицы стали прилетать раньше, в среднем, все существенно раньше, — заявил он.

