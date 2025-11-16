Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 08:50

Агрессивная женщина набросилась на продавца и попала в кадр

В Иркутске женщина напала на продавца магазина и скрылась

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Иркутске агрессивно настроенная женщина напала на продавца местного магазина, сообщает МВД. Ее личность сейчас устанавливается, а правоохранительные органы пытаются найти подозреваемую.

Инцидент случился в магазине микрорайона Березовый, где неизвестная набросилась на сотрудницу, проходившую мимо, и силой опрокинула ее на пол. Нападавшая скрылась с места происшествия до приезда полиции. Пострадавшая работница была доставлена в медицинское учреждение, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Правоохранители призывают женщину, участвовавшую в нападении, самостоятельно явиться в отдел полиции. Также они просят всех, кто может опознать нападавшую или ее спутника по видеозаписи, сообщить эту информацию в МВД.

Ранее во Владивостоке произошел инцидент с нападением на сотрудницу цветочного магазина, которое устроила местная жительница. По имеющимся сведениям, женщина вошла в магазин на Партизанском проспекте и сначала попросила зарядить мобильный телефон. Затем она начала оскорблять других посетителей и флориста, после чего перешла к физическому насилию, размахивая кустаками.

