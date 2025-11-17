Россиянка вышла замуж за мигранта и стала фигуранткой уголовного дела Супруги из Новосибирска стали фигурантами дела о легализации более 80 мигрантов

Супруги из Новосибирска стали фигурантами уголовного дела о незаконной легализации не менее 80 иностранцев, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. По версии следствия, россиянка с мужем, являющимся гражданином одной из центральноазиатских республик, изготовляли для выходцев из ближнего зарубежья фиктивные бланки уведомлений о прибытии, поддельные договоры на осуществление трудовой деятельности с физическими и юридическими лицами. Им грозит до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — сказано в сообщении ведомства.

До этого представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали пять человек по подозрению в незаконной легализации в России свыше трех тысяч мигрантов. Среди них указаны трое возможных организаторов схемы и их сообщники, подготавливавшие липовые документы. Также в числе задержанных есть иностранец — мужчину использовали номинальным директором в фирмах.