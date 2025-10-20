Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:46

Правоохранители раскрыли схему незаконной легализации 3 тыс. мигрантов

Пять человек задержаны по подозрению в незаконной легализации 3 тыс. мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали пять человек по подозрению в незаконной легализации в России свыше 3 тыс. мигрантов, заявила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, среди них трое возможных организаторов схемы и их сообщники, подготавливавшие липовые документы. Также в числе задержанных есть иностранец — мужчину использовали номинальным директором в фирмах.

Сотрудниками правоохранительных органов задержаны пятеро фигурантов, — отметила Волк.

Ранее она сообщила, что полицейские задержали в Москве курьера, работающего на мошенников, которые похитили деньги у дочери музыканта Михаила Турецкого Эммануэль. Девушка отдала аферистам 2,5 млн рублей. Задержанный сообщил, что исполнял роль курьера и передал деньги неизвестному на улице Магаданской. Фигуранта заключили под стражу.

До этого сообщалось, что семья мигрантов с тремя детьми сбежала в тайгу из-за полицейского рейда в Красноярском крае. Оперативники приехали с проверкой на пилораму, которая находится в Богучанском районе, и установили, что муж с женой и детьми ушли в лес в надежде скрыться от органов. Приезжих нашли среди деревьев благодаря прибору ночного видения.

