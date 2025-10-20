Причастного к хищению 2,5 млн рублей у дочери Турецкого задержали

Полицейские задержали в Москве курьера, работающего на мошенников, которые похитили деньги у дочери музыканта Михаила Турецкого Эммануэль, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Девушка отдала аферистам 2,5 млн рублей. Задержанный сообщил, что исполнял роль курьера и передал деньги неизвестному на улице Магаданской. Фигуранта заключили под стражу.

Предварительно установлено, что в течение двух дней 20-летней дочери известного артиста звонили аферисты, выдававшие себя за представителей государственных структур. Они утверждали, что девушке якобы грозит уголовное преследование за финансирование террористов.

Чтобы избежать обыска в квартире, аферисты потребовали задекларировать все семейные сбережения и передать их через доставку такси, — написала Волк.

Ранее Эммануэль Турецкая сообщила, что отдала все свои накопления и деньги из родительского сейфа мошенникам, которые на протяжении двух дней запугивали ее возбуждением уголовного дела об экстремизме. По словам девушки, все началось с звонка о якобы доставке посылки. Затем пришло SMS-сообщение о доверенности с просьбой перезвонить на поддельный номер горячей линии «Госуслуг».