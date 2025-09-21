«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 21:34

Дочь известного музыканта отдала все деньги мошенникам

Дочь Михаила Турецкого стала жертвой мошенников, отдав им все сбережения

Михаил Турецкий Михаил Турецкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дочь известного артиста Михаила Турецкого Эммануэль рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что передала все свои сбережения и средства из родительского сейфа мошенникам, которые в течение двух дней манипулировали ею, угрожая возбуждением уголовного дела об экстремизме. Инцидент произошел 18 сентября, а на следующий день пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

По словам девушки, все началось с телефонного звонка о якобы доставке посылки, в ходе которого ее убедили назвать проверочный код. После этого ей пришло SMS-сообщение о оформленной доверенности с просьбой немедленно перезвонить на поддельный номер горячей линии «Госуслуг».

Мошенники, представившись работниками техподдержки, помогли ей сменить пароль от личного кабинета, а затем заявили, что она оформила доверенность на гражданина Украины. На протяжении нескольких часов Эммануэль подвергалась психологическому давлению со стороны лжесотрудников Росфинмониторинга и Следственного комитета, которые угрожали уголовным преследованием всей ее семье.

Под предлогом предотвращения обыска мошенники заставили девушку провести «декларацию» всех средств — пересчитать на камеру наличные и передать их курьеру. Турецкая находилась на связи с преступниками без перерывов в течение двух суток.

Ранее в Санкт-Петербурге 75-летняя жительница Фрунзенского района стала жертвой мошеннической схемы. Ей позвонили неизвестные и под предлогом декларирования сбережений убедили ее купить золотые слитки и передать незнакомке.

