Мигранты с детьми увидели полицию и сбежали в тайгу

Мигранты с детьми увидели полицию и сбежали в тайгу В Красноярском крае семья мигрантов с детьми сбежала в тайгу из-за рейда полиции

Семья мигрантов с тремя детьми сбежала в тайгу из-за полицейского рейда в Красноярском крае, информирует Telegram-канал Kras Mash. По данным источника, оперативники приехали с проверкой на пилораму, которая находится в Богучанском районе.

Правоохранители установили, что муж с женой и детьми ушли в лес в надежде скрыться от сотрудников органов. Однако приезжих нашли среди деревьев благодаря прибору ночного видения. В результате рейда в регионе из России было решено выдворить восьмерых человек. Работодателю иностранцев грозит штраф до 6,5 млн рублей.

Ранее полицейские задержали пятерых нелегалов в Саратове с помощью дрона. Мужчины-мигранты работали на стройке, а во время операции силовиков попытались укрыться в подвале здания.

В Москве полиция задержала сотрудниц одной из строительных фирм за махинации с иностранцами. По данным МВД, их заподозрили в организации незаконной миграции, нелегального трудоустройства и проживания в России. Правоохранители возбудили уголовное дело против задержанных.