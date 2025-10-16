Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 16:24

Сотрудницы стройфирмы поплатились за махинации с мигрантами

В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за махинации с мигрантами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские полицейские задержали сотрудниц одной из строительных компаний за махинации с иностранцами, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Их подозревают в организации незаконной миграции, что привело к возбуждению уголовного дела.

По данным МВД, сотрудницы строительной фирмы и их сообщники создали криминальную схему для нелегального проживания и трудоустройства иностранцев в России. Целью было уклонение от налогов и получение конкурентных преимуществ на строительном рынке столицы. Они заключали фиктивные трудовые договоры с приезжими от имени подконтрольной фирмы-однодневки.

Используя подложные документы, мигранты регистрировались и продлевали свое пребывание в стране. Более того, они получали зарплату без уплаты налогов, а их фактические работодатели избегали обязательных страховых взносов. Так удалось легализовать значительное количество граждан из стран ближнего зарубежья.

Полицейские также установили, что компания-участница этой схемы была зарегистрирована на номинального директора. Его уже задерживали ранее, и в июле суд признал его виновным в незаконном создании юридического лица. Следователи предъявили двум сотрудницам компании подозрения в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ.

Ранее жительница Москвы обнаружила в квартире, которую сдала мигрантам, место для намаза. Женщина пришла в студию спустя полгода после сдачи и была шокирована увиденным.

Россия
Москва
полицейские
задержания
мигранты
фирмы
строители
махинации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
«Купил пять Lamborghini»: Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом
В стране ЕС приняли скандальный закон о новом рабочем дне
Диетолог поставил точку в спорах об опасности пальмового масла
Мировые цены на нефть подскочили после слов Трампа об Индии
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.