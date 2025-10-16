Сотрудницы стройфирмы поплатились за махинации с мигрантами В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за махинации с мигрантами

Московские полицейские задержали сотрудниц одной из строительных компаний за махинации с иностранцами, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Их подозревают в организации незаконной миграции, что привело к возбуждению уголовного дела.

По данным МВД, сотрудницы строительной фирмы и их сообщники создали криминальную схему для нелегального проживания и трудоустройства иностранцев в России. Целью было уклонение от налогов и получение конкурентных преимуществ на строительном рынке столицы. Они заключали фиктивные трудовые договоры с приезжими от имени подконтрольной фирмы-однодневки.

Используя подложные документы, мигранты регистрировались и продлевали свое пребывание в стране. Более того, они получали зарплату без уплаты налогов, а их фактические работодатели избегали обязательных страховых взносов. Так удалось легализовать значительное количество граждан из стран ближнего зарубежья.

Полицейские также установили, что компания-участница этой схемы была зарегистрирована на номинального директора. Его уже задерживали ранее, и в июле суд признал его виновным в незаконном создании юридического лица. Следователи предъявили двум сотрудницам компании подозрения в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ.

Ранее жительница Москвы обнаружила в квартире, которую сдала мигрантам, место для намаза. Женщина пришла в студию спустя полгода после сдачи и была шокирована увиденным.